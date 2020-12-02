Москва, , 15:42 — REGNUM В России альтернативой вложению денег в недвижимость может быть покупка акций надежных западных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа. Так он прокомментировал новость о том, что большинство жителей РФ сочли покупку недвижимости лучшим способом вложения денег.

«Вложение в недвижимость является консервативным способом сохранения денег, — сказал экономист. — Скорее это попытка сохранить сбережения, чем способ приумножения капитала. Инвестируя деньги в недвижимость, люди рассчитывают на получение дохода от сдачи ее в аренду. Однако, учитывая тот факт, что сегодняшние деньги всегда дороже денег, которые будут получены в будущем, выходит, что это не самое выгодное финансовое вложение, принимая во внимание альтернативные возможности, которые имеются на сегодняшний день».

Такой альтернативой, как полагает Ходжа, может выступать диверсифицированный инвестиционный портфель, состоящий в том числе из акций надежных западных компаний.

«Такое вложение может приносить доход в виде дивидендов и курсовой разницы акций на бирже в валюте, что также является еще одним преимуществом сохранения реальной стоимости капитала при систематическом ослабления курса рубля», — сказал экономист.

Кроме того, он отметил, что в связи с пандемией люди начали вкладывать деньги в загородную недвижимость и строительство домов, и цены на загородную недвижимость и земельные участки выросли.

«В 2021, учитывая рост выявленных случаев заражённых, такая тенденция сохранится», — предположил Ходжа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России реальная доходность на рынке жилья уже не может считаться гарантированно привлекательной.

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