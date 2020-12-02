Душанбе, , 15:32 — REGNUM Представители Таджикистана и Японии подписали соглашение о мерах по борьбе с саранчой, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Стороны подписали соглашение о реализации второй фазы проекта «Улучшение борьбы с саранчой» и соглашение о техническом сотрудничестве в этой сфере. Второй документ посвящен подготовке и экстренным мерам по предотвращению нашествия саранчи в Таджикистане.

Меры по борьбе с вредителями обсудили министр сельского хозяйства Сулаймон Зиёзода и глава представительства ФАО (продовольственной сельскохозяйственной организации ООН) в Таджикистане Олег Гучгельдиев.

Отметим, проект по борьбе с саранчой в странах Туркестана финансируется правительством Японии. Во втором этапе принимают участие Афганистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан.

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