Москва, , 15:28 — REGNUM Во второй половине ноября 2020 года стоимость машин в России поменялась у 18 автомобильных компаний. Об этом 2 декабря сообщается на портале «Цена Авто».

Так, у российской марки Lada подорожали почти все модели. Диапазон прибавки варьировался от 0,7% до 1,5%. Автомобили Ульяновского автозавода также подорожали. Здесь повышение стоимости составило 0,9 — 1,6% от прежней цены.

В массовом сегменте рост стоимости произошел у авто марок: Chery (на 1,1 — 2,0%), Geely (на 0,6 — 2,3%), Honda (на 2,0 — 3,1%), KIA (на 0,7 — 2,5%), Mitsubishi (на 0,7 — 4,1%), Renault (на 1,7 — 3,0%) и Toyota (на 0,8 — 4,9%).

Повышение цен на одну или несколько моделей произошло у таких компаний, как Haval (на 3,5 — 4,0%), Nissan (на 0,6 — 3,8%) и Skoda (на 1,6 — 3,4%).

Что же касается премиальных марок, то здесь стоимость выросла на машины марок Genesis (на 3,3 — 4,4%), Audi (на 0,4 — 4,0%), Cadillac (на 2,3 — 2,9%) и Volvo (на 1,6 — 5,4%).

Напомним, в октябре текущего года российские дилеры реализовали 154 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 5% больше, чем в октябре прошлого года.

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