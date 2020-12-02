Женева, Швейцария, , 15:31 — REGNUM Заработная плата во многих странах мира либо сократилась, либо стала медленнее расти в связи с пандемией нового коронавируса. Особенно она повлияла на заработок женщин и низкоквалифицированных работников, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном 2 декабря в Женеве.

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Авторы доклада указали, что в первой половине 2020 года ежемесячные зарплаты упали или росли медленнее в двух третях стран, из которых поступают официальные данные. В МОТ полагают, что в ближайшем будущем вызванный пандемией кризис приведёт к массовому снижению зарплат.

При этом на заработок женщин и низкооплачиваемых работников кризис повлиял «непропорционально сильно».

В оставшейся трети стран зарплата «вроде бы выросла», но во многом за счёт сокращения работников с низким заработком. Ряд государств предприняли активные меры для сохранения занятости, в них на фоне кризиса сократились зарплаты, но потерь рабочих мест было меньше.

Так, в 28 европейских странах без временных субсидий наименее оплачиваемые 50% работников лишились бы 17,3% своих зарплат. Все категории работников потеряли бы 6,5% заработка, но субсидии покрыли 40% снижения.

Генеральный директор МОТ Гай Райдер подчеркнул, что усугубление неравенства, связанное с кризисом, грозит бедностью и экономической нестабильностью. Это, в свою очередь, чревато катастрофическими последствиями.

Напомним, Международная организация труда была создана в 1919 году. В 1946 году она стала первым специализированным агентством ООН.