Москва, , 15:15 — REGNUM По данным онлайн-опроса, автовладельцы в России по рекомендации сервисных работников чаще всего выбирают для своих машин масло бренда Motul. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Моторное масло Motul выбрали около 30% участников опроса. Ещё 21,6% респондентов прислушиваются к рекомендациям сервисменов и используют машинное масло компании Liqui Moly. На третьем, четвертом и пятом местах по популярности расположились масла Idemitsu, Shell и Kixx. Их предпочли почти по 19% респондентов.

Исследование проводилось в октябре 2020 года. В нём приняли участие более 3,2 тыс. автолюбителей.

Ранее компания Elf Aquitaine под эгидой нефтегазовой корпорации Total представила в России линейку новых моторных масел, которая включает в себя масла для дизельных и бензиновых двигателей.

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