Москва, , 15:04 — REGNUM Победа на выборах президента США демократа Джо Байдена уменьшит уровень неопределенности в американской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

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"Победа Байдена, безусловно, уменьшит неопределенность в американской экономике. В США наступят более стабильные времена. А стабильность во внутренней политике США отразится на внешних рынках, — сказал Алиев. — Новый глава ФРС — сторонник стимулирующих мер. Эта помощь должна способствовать выходу экономики из кризиса. Вливание новых денег повысит интерес инвесторов к рискам. Развитые экономики и рынки с развивающимися экономиками, в свою очередь, смогут более активно взяться за свое восстановление».

Американская стабильность и рост принесет позитив на иные рынки и позволит им восстанавливаться более быстрыми темпами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что неопределенность в экономике США больше связана с политическим противостоянием, после ослабления которого начнут оживать и американские рынки.

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