Москва, , 15:04 — REGNUM Цифровизация экономики и отказ от наличных денег проходит семимильными шагами по всему миру. Россия не исключение, заявила корреспонденту ИА REGNUMфинансовый эксперт, академия Инвестиций Global Goose Ольга Кузнец. Можно сравнить использование наличных и электронных денег в развитых и развивающихся странах.

«В России банкинг развит на 3−4 шага лучше Европы и Америки. Легкие быстрые онлайн платежи за секунды, об этом все еще мечтают во многих странах.

Пейпал появился благодаря Илону Маску, а в России Греф и Тиньков стали таким первопроходцами и смогли пройти дальше пейпала. Хотя, если б Илон Маск не продал свой бизнес и не занялся космическими технологиями, то наверно переплюнул русские разработки.

Посмотрим еще на развитие сектора платежей в Мексике, а ведь там ещё лучше. Потому что многие предприниматели пошли осваивать отстающие экономики и когда нет сильных сформировавшихся финансовых институтов, то их не приходится ломать, ломать привычки и законодательство, поэтому отстраивать заново и новое еще легче. Например, в Мексике можно то, что не доступно ни в США, ни в России, а это оплата по штрихкоду.

Если только представить, что хочешь поддержать без определенного места жительства человека у метро и он вместо баночки с мелочью держит бумажку со штрихкодом, тогда придётся переводить деньги, наведя телефон. Или бабушка торгует семечками, и необходимо по номеру телефона производить оплату, сфотографировав штрихкод.

Это ли не прелесть и для обывателей, и для государства. Короновирус внес свои изменения и ускорил, а может и заставил отказаться от налички. Государству это на руку, чтобы платежи все отслеживать легче и получать налоги», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре объем наличных на руках у граждан и бизнеса снизился на 41,9 млрд руб., следует из данных ЦБ. До этого в течение девяти месяцев он непрерывно рос.

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