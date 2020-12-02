Москва, , 14:53 — REGNUM Неопределенность в экономике США больше связана с политическим противостоянием, после ослабления которого начнут оживать и американские рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который посетовал на неопределенность ситуации в американской экономике из-за сроков появления вакцин.

«Неопределенность в американской экономике больше связана с политическим противостоянием. С каждым днем это противостояние будет угасать. Ближе к февралю 2021 года сформируются четкие сигналы и направления движения. Начало восстановления снимет с рынков давление неопределенности. В конце I квартала — начале II квартала 2021 года положение дел в американской экономике станет более определенным», — сказал Алиев.

При этом экономист отметил, что неопределенность — это риски, и инвесторы в таком случае предпочитают выходить из рисковых активов.

«Новые карантинные меры в Европе и неопределенность в США ослабляют европейские фондовые индексы. И даже сильная экономическая статистика из Китая не помогает», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США за последние сутки зафиксировано 156 007 новых случаев заражения коронавирусом.