Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Стоимость акций американской компании по производству электромобилей Tesla может упасть. Об этом 2 декабря говорится в письме главы компании Илона Маска к своим служащим, которое приводит агентство Bloomberg.

Как уточняет в своем послании Маск, фактическая прибыль компании Tesla является очень низкой — «около 1% в прошлом году».

«Инвесторы оказывают нам большое доверие применительно к нашей будущей прибыльности, но, если на каком-то этапе они придут к выводу, что её не будет, наши акции сразу же обвалятся, как суфле под ударом кувалды», — говорится в письме.

Вместе с тем бизнесмен обратился к служащим Tesla с призывом более активно сокращать расходы и выполнять обязательства, которые они на себя взяли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что он считает, что первый человек сможет попасть на Марс в течении шести следующих лет.