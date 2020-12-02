Тбилиси, , 14:50 — REGNUM В правительстве Грузии рассматривают варианты, как можно помочь предприятиям, которые пострадали из-за жёстких карантинных мер, но введенные ограничения пересматривать не будут. Также заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 декабря сделала перед журналистами министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

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Глава минздрава отреагировала на заявления, что введённый с 28 ноября «лайт-локдаун» негативно сказался на деятельности ряда предприятий. Тикарадзе отметила, что карантинные меры сначала обсудили с представителями бизнеса, эпидемиологами и международными экспертами.

«Ограничения не могут быть пересмотрены, поскольку в связи с этим были проведены многонедельная работа и наблюдение. Мы точно знаем, что это — те ограничения, которые нужны населению Грузии с точки зрения безопасности здоровья», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что члены правительства готовы провести еще встречу с представителями бизнеса и ответить на вопросы.

Напомним, с 28 ноября до 31 января 2021 года в Грузии начали действовать новые ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Власти разрешили продолжить работу тем магазинам, которые продают продукты и предметы первой необходимости. Другие товары можно продавать только онлайн. Рестораны и кафе могут работать только навынос.

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