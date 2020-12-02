Москва, , 14:40 — REGNUM Глобальный рынок нефти и газа в 2021 году встанет на путь восстановления, но улучшения будут умеренными и неопределенными, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

По словам экспертов, действия ОПЕК+ будут направлены на устранение дисбаланса в спросе и предложении на нефтяном рынке, что поможет снизить волатильность цен в следующем году.

Однако, отмечают специалисты, ограничения добычи в рамках ОПЕК+ будут носить более локальный и менее жесткий характер, чем в начале 2020 года.

Кроме того, пишет агентство, большинство нефтегазовых компаний пересмотрели свои бюджеты капитальных затрат на 2020 год и не собираются существенно увеличивать их в следующем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что мировой спрос на продукцию нефтегазохимической отрасли будет каждый год увеличиваться примерно на четыре процента.

Глава государства подчеркнул, что у нефтегазохимической отрасли «огромный потенциал роста». Продукция, помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка, способна занять более весомые позиции на мировом рынке.

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