Москва, , 14:37 — REGNUM В России реальная доходность на рынке жилья уже не может считаться гарантированно привлекательной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что большинство жителей РФ считают приобретение недвижимости наилучшим способом вложения денег.

«Рынок жилья в России всегда выступал в качестве надежного рынка для средне‑ и долгосрочных инвестиций, — сказал Ордов. — В отличие от курсов иностранных валют, российский рынок жилья всегда имел положительную рублевую доходность. Конечно, в пересчете на доллары квадратные метры уже вызывают больше сомнений в эффективности подобного рода инвестиций. А принимая во внимание фактор ликвидности и возрастающую налоговую нагрузку на объекты недвижимости, реальная доходность на рынке жилья перестает быть гарантированно привлекательной».

Как пояснил Ордов, дефицит доступных и предсказуемых способов инвестирования в России приводит многих граждан на рынок недвижимости, что может обеспечить долгосрочный рост цен за квадратный метр, но не везде, а в крупных агломерациях типа московского региона.

«2020 год покажет падение объемов введенного жилья, и в 2021 году строительный рынок рискует не восстановиться до докризисных объемов, что может создать дефицит предложения даже в случае закрытия программы льготной ипотеки, — сказал Ордов. — Объекты жилой недвижимости имеют длительный девелоперский период, что дает основания рассчитывать на рост цен не только на жилье, но и на земельные участки в ближайшие годы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году произошёл резкий рост спроса на столичную недвижимость.

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