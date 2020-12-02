Москва, , 14:35 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов указал покупателям автомобилей на риски, заложенные в автокредитовании на фоне ажиотажного спроса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Парламентарий указал на то, что из-за девальвации рубля банки и автосалоны навязывают невыгодные кредиты, растет доля просроченных кредитов.

«Начнем с того, что покупателей часто вынуждают брать автокредит — без него автосалоны просто взвинчивают цены в период ажиотажного спроса. Затем человеку навязывают «страхование жизни», без которого процентная ставка по кредиту будет гораздо выше. Нетрудно догадаться, что условия такого страхования существенно хуже, чем, если бы клиент оформлял его в сторонней страховой компании», — говорит Миронов.

При этом, отмечает он, все эти суммы «зашиваются» в тело кредита, чтобы выплаты по процентам были больше, а сделка дополняется различными ограничениями по досрочному погашению.

«И это не говоря уже об общей практике «аннуитетных платежей», когда сначала человек в основном выплачивает проценты, а лишь потом основной долг. Тем самым людей затягивают в непосильную долговую кабалу — вот вам и причина просрочек», — объяснил Миронов.

Он призвал Центробанк проанализировать сложившуюся практику на рынке потребительского кредитования и «дать по рукам» тем «наперсточникам», которые наживаются на тяжелой жизненной ситуации людей.

Депутаты фракции намерены разработать поправки в банковское и налоговое законодательство.