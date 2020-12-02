Москва, , 14:31 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года в России продажи машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) с пробегом составили 1 023 051 экземпляр, что на 8,5% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Этот сегмент подержанных автомобилей показывает наиболее высокую динамику прироста в годовом выражении. При этом доля сегмента в общем объёме перепроданных в РФ за отчётный период машин составила 26,04%.

Продажи легковых автомобилей сегмента B+ на вторичном рынке за январь — октябрь 2020 года снизились на 3%, до 240 322 экземпляров. Минивэны на российском рынке подержанных машин в указанный период приобрёл 109 231 человек, что на 0,6% больше прошлогоднего уровня.

Что же касается остальных сегментов вторичного рынка, то здесь зафиксировано падение продаж.

Напомним, в октябре нынешнего года выручка российских дилеров с продажи новых кроссоверов и внедорожников выросла по сравнению с сентябрем на 24,1 млрд рублей и достигла 157,4 млрд рублей.

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