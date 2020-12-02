Берлин, 2 декабря 2020, 14:28 — REGNUM Немцы от политических заявлений перешли к поиску практических путей достройки «Северного потока — 2», попытки остановить строительство лишь углубили неприязнь Европы к США и Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 2 декабря, комментируя информацию о создании в Германии специального фонда для обхода санкций США в отношении проекта «СП-2».
Ранее газета Bild сообщила о возможном создании «Фонда против изменения климата»: немецкие компании будут предоставлять свои услуги через эту организацию и таким образом не будут взаимодействовать с «СП-2» напрямую.
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