Москва, , 14:26 — REGNUM Совфед без дискуссии одобрил закон о хранении агрохимикатов в границах водоохранных зон в портах, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Разрешается в границах водоохранных зон хранение агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос, то есть хранить агрохимикаты разрешается на расстоянии 50 метров от воды, а не 500, как сейчас.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускается при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов, следует из поправок.

Кроме того, разрешается хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях морских портов, при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

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