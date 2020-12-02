Москва, , 14:25 — REGNUM Создание Германией специального фонда для обхода американских санкций против Nord Stream 2 — это полумера и очень запоздалая, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Ясно, что педантичные немцы все отрабатывают до мелочей и уже в среднесрочной перспективе новый политический институт пригодится и для конкурентных воин, и для прогрессивного регулирования широкого спектра вопросов природопользования.

Европейцам нужно эффективно учиться воевать на информационном фронте и стать такими же искусными лоббистами, как американцы.

Еще в начале прошлого года стоило бы продумать ряд информационных кампаний, подсвечивающих откровенное давление Вашингтона на работу энергетического рынка ЕС.

Тема экологии на фоне добычи сланцевых энергоресурсов в США могла бы стать хитом не одного года. После ее раскрутки солидным партиям газа и нефти, произведенным в США, можно было бы вешать бирки «Осторожно! Сланцевый продукт» аналогично информированию покупателей о продуктах ГМО на полках магазинов.

Все крупнейший энергетические гиганты остаются в проекте «Северный поток — 2», его финансирование идет на 100%. Новому потоку точно быть, скорее всего, летом 2021 года его уже введут в строй.

У оператора проекта есть хороший запас времени, чтобы спрогнозировать все возможные риски и нивелировать их», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2». Планируется создать спецфонд.

Читайте также: В Германии могут создать спецфонд для обхода санкций против Nord Stream 2