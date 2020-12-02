Киев, , 14:25 — REGNUM Верховная рада разрешила оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах.

Соответствующий законопроект во втором чтении принят сегодня, 2 декабря. За документ проголосовали 300 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

При обсуждении вопроса депутаты отмечали, что возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана еще с 2015 года, однако из-за ряда юридических коллизий реализовать это решение не представлялось возможным.

Власти считают, что возможность закупки газа на торговых платформах даст импульс для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками ЕС, хотя и не поясняет, каким именно образом.

Ранее секретариат Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) выступил с заявлением о том, что принудительная продажа через биржу природного газа, добытого на Украине, «будет способствовать снижению цены ресурса для конечных потребителей и развитию конкуренции на внутреннем рынке».