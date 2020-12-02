Грозный, , 14:17 — REGNUM В Чечне в 2020 году отремонтировали 92 многоквартирных дома. Благодаря проведенным ремонтным работам улучшили условия проживания 9670 человек, сообщили 2 декабря в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона.

В получивших новую жизнь домах были обновлены сети водоотведения — в 69 жилых строениях, отремонтирована система горячего и холодного водоснабжения — в 61 доме. Еще в восьми многоэтажках была починена крыша, а в 35 — установлены новые системы теплоснабжения.

Как отметили в минстрое, помимо этого, в план капитального ремонта, принятый в Чечне на ближайшие 30 лет, входит обновление фасадов и фундаментов здания, а также подвальных помещений, лифтов и лифтовых шахт.

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