Бишкек, , 14:16 — REGNUM Правительство Киргизии ищет инвестора, готового вложить $30 млн (2 млрд 289 млн рублей) в строительство таможенно-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области близ границы с Китаем. Об этом сообщили в министерстве экономики республики.

Этот проект планируют реализовывать, основываясь на принципах государственно-частного партнерства, где в роли государственного партнера выступает таможенная служба Киргизии.

В ведомстве отмечают, что распоряжение о постройке комплекса правительство республики подписало еще четыре года назад — в декабре 2016 года.

А в марте 2018 года завершилась разработка технико-экономического обоснования проекта, в котором говорится о том, что срок соглашения с частным партнером должен будет составить 25 лет.

В министерстве экономики считают, что строительство таможенно-логистического комплекса позволит оптимизировать прохождение таможенных процедур и оформления документов для пересечения киргизско-китайской границы, а также поспособствует развитию внешнеэкономических связей региона.