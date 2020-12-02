Париж, , 14:10 — REGNUM Французская компания DS (PSA Peugeot Citroën) опубликовала стоимость нового флагманского седана DS 9. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Официальная премьера DS 9 прошла в феврале этого года. Теперь же модель поступила в продажу на глобальный рынок.

Во Франции базовая комплектация модели стоит 47,7 тыс. евро (около 4,35 млн рубле), а топовая — 80 тыс. евро (около 7,3 млн рублей).

Начальную версию DS 9 автопроизводители оснастили подключаемой гибридной установкой максимальной производительностью 225 л. с. Топовый вариант Rivoli E-Tense оснащается двигателем мощностью 360 «лошадей».

Покупатели получат DS 9 только в сентябре следующего года.

Ранее модный дом Ines de la Fressange Paris и компания DS Automobiles (DS — премиальный бренд PSA Peugeot Citroën) представили специальную версию кроссовера DS 3 Crossback.

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