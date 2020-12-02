Бишкек, , 14:04 — REGNUM Министерство финансов Киргизии открыло специальный счет для сбора и накопления добровольных пожертвований на погашение внешнего долга республики.

В ведомстве утверждают, что спецсчет создали по просьбе граждан и компаний, изъявивших желание помочь правительству осуществлять выплаты по внешнедолговым обязательствам страны.

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Власти Киргизии обещают все деньги, которые киргизстанцы перечислят на этот счет, использовать исключительно на погашение внешнего долга на основании решений правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время государственный долг Киргизии превышает $4 млрд 826,5 млн (около 368 млрд 357 млн рублей).

Из этой суммы более $4 млрд 171,1 млн (318 млрд 342 млн рублей) приходится на внешний долг республики, а остальные $655,4 млн (50 млрд 15 млн рублей) — на внутренний.