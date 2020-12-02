Москва, , 14:02 — REGNUM До конца 2020 года инфляция в России может оказаться намного выше запланированных 3,5−4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Инфляция Ken Teegardin

«Инфляция может вырасти до 5−7% в связи с девальвацией рубля, а также по дополнительным причинам, связанным с особенностями поведения российского потребителя, — объяснила Новикова. — Во-первых, большинство российского населения попыталось вывести накопленные средства с банковских счетов для их последующего инвестирования, например в земельные участки, строительство дома, покупки дачи и т. д. В связи с этим рынок определенного рода недвижимости оживляется, растет спрос, а значит, растут и цены, а за ними и инфляция».

Во-вторых, как отметила Новикова, при закрытых иностранных рынках доставка различной продукции проблематична, что дополнительно повышает ценность данных товаров, а значит, и их стоимость.

«При нормализации мирового рынка уровень инфляции, безусловно, будет ниже, но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовит переход на новый порядок расчёта потребительской инфляции.

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