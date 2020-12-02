Тбилиси, , 14:02 — REGNUM Представители ресторанного бизнеса Грузии 2 декабря провели возле здания правительства страны митинг, на котором потребовали принять на время действия карантина меры по сохранению отрасли. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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На митинге было зачитано обращение к правительству. В нем говорилось, что ресторанный бизнес из-за пандемии находится в упадке. Участники акции призвали правительство компенсировать выплаты зарплат работникам ресторанов на время «локдауна», а также предоставить на этот период кредиты с нулевой процентной ставкой.

Кроме того, в обращении говорится о необходимости предоставить ресторанам налоговые льготы и льготы по коммунальным платежам.

После того, как обращение было зачитано, его передали в канцелярию правительства. Участники акции заявили, что из-за введенных в стране карантинных ограничений ресторанам придется прекратить работу.

Напомним, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии начали действовать новые ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Кафе и рестораны в этот период могут работать только навынос.

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