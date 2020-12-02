Москва, , 13:58 — REGNUM Российские граждане просто смирились с новой невеселой реальностью. Кто-то решил, что нынешние ставки по вкладам в 2−4% все же лучше, чем ничего. Кто-то устал бояться пандемии, человек привыкает ко всему. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя снижение оборота наличных денег.

«Бизнес, как наиболее мобильная часть общества, в значительной степени ушел в тень, но процесс ухода тоже не бесконечный.

К сожалению, Банк России практически ничего не сделал, чтобы кэш вернулся в банки. Рубль — одна из худших валют 2020 года.

А ставка Банка России находится на неадекватно низком уровне в 4,25%. При таргете по инфляции в 4%, ключевая ставка Банка России должна быть 6−8%.

Только подъем ставки и завершение пандемии снизят долю кэша в расчетах и сбережениях. Неплохо было бы, конечно, провести деноминацию рубля в соотношении один к 100», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, изъятие из обращения наличных денег зафиксировано в России в ноябре, их объём на руках у граждан и бизнеса уменьшился на 41,9 млрд рублей.

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