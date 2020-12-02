Москва, 2 декабря 2020, 13:58 — REGNUM Российские граждане просто смирились с новой невеселой реальностью. Кто-то решил, что нынешние ставки по вкладам в 2−4% все же лучше, чем ничего. Кто-то устал бояться пандемии, человек привыкает ко всему. заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя снижение оборота наличных денег.
Как сообщало ИА REGNUM, изъятие из обращения наличных денег зафиксировано в России в ноябре, их объём на руках у граждан и бизнеса уменьшился на 41,9 млрд рублей.
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