Москва, , 13:57 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от «витринных» экономических форумов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Предлагаю резко сократить траты бюджетных средств на проведение экономических форумов и прочих «витринных» мероприятий», — заявил Миронов.

По подсчетам парламентария, мера в продолжение политики сокращения бюджетных расходов сэкономит бюджету миллиарды рублей.

При этом, оговорился Миронов, речь не идет о том, что их все нужно отменить и запретить.

«Эти мероприятия должны быть четко регламентированы, если туда тратятся бюджетные средства — как минимум, целесообразность проведения таких мероприятий должна регулироваться федеральным реестром и правилами. Кроме того, должен быть регулярный анализ эффективности работы таких площадок», — полагает он.