Москва, , 13:54 — REGNUM Желание Центрального банка РФ сохранить свои «мегарегуляторские» функции может разрушить все основные достоинства цифрового рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России собирается эмитировать цифровой рубль.

«Цифровой рубль может стать основой роста эффективности и конкурентоспособности российской экономики со всеми положительными последствиями в виде роста заработных плат, доходов, стимулирования высокотехнологичного бизнеса цифровой экономики, — сказал Ордов. — Интеграция цифрового рубля в цифровые сервисы способна качественно изменить всю российскую и не только финансовую систему».

Но, как подчеркнул Ордов, эффективность цифрового рубля будет связана с условиями его внедрения, готовностью бизнеса и населения интегрировать его в экономические отношения.

«А здесь возникают риски со стороны ЦБ РФ, так как он одновременно является мегарегулятором отмирающего банковского сектора и разработчиком потенциального убийцы банков — цифрового рубля, — подчеркнул Ордов. — Готов ли Банк России к таким кардинальным реформам? Пока чаша весов склоняется к желанию сохранить свои мегарегуляторские функции, а это может привести к существенному ограничению технологического потенциала цифрового рубля, разрушив все основные достоинства этой цифровой технологии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов призвал ЦБ высказаться об основных принципах цифрового рубля.

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