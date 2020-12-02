Москва, , 13:52 — REGNUM Введение маркировки шин ─ это один из методов контроля рынка, считает руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne+Nagel в России Иван Головко. Об этом он сегодня, 2 декабря, заявил ИА REGNUM, комментируя введенную в РФ меру маркировки шин.

«Владельцы легковых автомобилей давно уже ориентируется на проверенные бренды и автоцентры по продажам машин. Вероятно, проблема контрафакта существует в секторе грузовых шин и шин для промышленного использования», — отметил эксперт.

Читайте также: Маркировка автомобильных шин и покрышек стала обязательной в России

Он обратил внимание, что производители шин уже наладили маркировку на конвейерах и каких-либо перебоев в их работе не возникает. «Что касается импорта данной продукции, то тут возможны изменения при ввозе мелких партий: их нужно будет маркировать либо у производителя за границей, либо в транзитной зоне на складе логистического оператора», — подчеркнул Головко.

По его словам, введение обязательной маркировки шин влечет за собой определенные расходы, связанные с покупкой и наладкой требуемого оборудования, возможной сменой логистических маршрутов и так далее. Однако подсчитать эти затраты для компаний не представляется возможным, так как расходы сильно зависят от размеров ввозимых партий: чем больше поток импортируемой резины, тем меньше удельный вес расходов на каждую шину.

«Уже сейчас очевидно, что для конечного потребителя каждая шина станет немного дороже. Это объясняется тем, что компаниям нужно не просто наладить новые процессы и закупить оборудование, но также выделить бюджет на получение самих кодов, ведь нужно платить за каждую единицу. Можно смело говорить об увеличении минимум на один-два евро на каждую шину (100−200 рублей), с учетом трудозатрат на оклейку», — уточнил эксперт.

Кроме того, он полагает, что новые требования создают определенный барьер для выхода на рынок новых игроков. «Но тут стоит отметить, что они появляются крайне редко, так как рынок достаточно зрелый, и все производители занимают стабильные позиции», — пояснил Иван Головко.