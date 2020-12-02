Москва, , 13:53 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery в 2021 году привезет в Россию несколько новинок, в том числе флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на официального представителя китайской компании.

Модель Tiggo 8 Pro выйдет на российский авторынок в первом квартале будущего года. При этом подробной информации о нём в китайской компании пока не раскрывают.

По предварительной информации, в России в линейку агрегатов Tiggo 8 Pro войдут два турбодвигателя: мотор от Tiggo 4 рабочим объёмом 1,5 л, двигатель объёмом 1,6 л производительностью 147 л и 195-сильный движок объёмом 1,6 л. Все эти силовые агрегаты трудятся в паре с безальтернативным семискоростным «роботом» Getrag.

Во втором квартале следующего года компания Chery планирует вывести на авторынок России компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Он должен заменить актуальную модель Tiggo 4. Эта новинка получит 1,5-литровый турбированный движок на 147 «лошадей», сочетающийся с шестипозиционным «роботом».

Кроме того, в 2021 году российским покупателям станут доступны два премиальных кроссовера CheryExeed — VX и LX.

Ранее компания Chery приступила в России к сертификации 147-сильного кроссовера Tiggo 8 с новым наддувным мотором SQRE4T15B с распределенным впрыском. Его рабочий объёмом составляет 1,5 л.

Читайте также: В Омске откроется второй автоцентр Chery