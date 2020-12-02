Москва, , 13:41 — REGNUM Ситуация со строительством «Северного потока — 2» .становится все более неопределенной, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Конечно, с одной стороны, если будет принято решение о создании в Германии спефонда, то его необходимо исполнять. И это хорошо.

Но любое решение, касающееся газопровода, имеет огромный политический резонанс и может быть скорректировано в любой момент.

Пока неформально не определен победитель в президентской гонке в США, пока не ясна ситуация со сланцевым рынком и в свете выхода на Ямал китайских потребителей, ситуация не прояснится.

То, что трубопровод «Северный поток — 2» будет достроен, — это понятно, но конфликт так и не разрешен. И поэтому ни один потенциальный потребитель и подрядчик не застрахован от введения против него санкций», — высказала мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии планируют создать специальный фонд, который позволит обойти санкции США против «Северного потока — 2».

Читайте также: В Германии могут создать спецфонд для обхода санкций против Nord Stream 2