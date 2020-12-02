Москва, , 13:39 — REGNUM В России до сих пор не ясны даже основные очертания цифрового рубля и базовые принципы его регулирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова заместителя руководителя Банка России Алексея Заботкина о том, что ЦБ РФ будет эмитировать цифровой рубль.

«Банк России уже который год объявляет о введении цифрового рубля. В отличие от китайского ЦБ, который уже находится на шестом этапе тестирования цифровой валюты из семи, российский ЦБ находится только на втором этапе (на основании «Доклада для общественных консультаций» Банка России, октябрь 2020 года). Пока не ясны даже основные очертания цифрового рубля и базовые принципы платформы и регулирования его обращения. В этой связи возможны только спекуляции о его востребованности и перспективности в российской и мировой экономике», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что цифровой рубль будет эмитироваться, не фиксируясь на банковских счетах.

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