Москва, , 13:37 — REGNUM Совфед одобрил закон о «заморозке» накопительной части пенсии на 2023 год, и об увеличении ожидаемого периода выплаты пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

До 2024 года продлевается практика, установленная с 2014 года. Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы. Таким образом предлагается снизить расходы федерального бюджета в ПФР.

Одновременно Совфед одобрил закон, которым на 2021 год устанавливается ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, продолжительностью 264 месяца.

Как подсчитали в Госдуме, законом «380 рублей в месяц у среднего пенсионера вынимается из кармана каждый месяц».

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