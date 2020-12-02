Москва, , 13:25 — REGNUM Совфед одобрил закон, продлевающий заморозку выплат долгов по советским вкладам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Старые долги gelya07

Устанавливается очередной срок, после которого государство обязуется выплачивать долги по советским вкладам, — до 1 января 2024 года.

Объем средств, необходимых для погашения целевых долговых обязательств Российской Федерации, в которые переведены гарантированные сбережения, оценен в 2021 году в 48,14 трлн рублей, в 2022 году — в 50,10 трлн рублей и 2023 году — в 52,1 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума продлила мораторий на выплаты советских вкладов