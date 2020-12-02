Минск, , 13:29 — REGNUM До $50 млрд намеревается увеличить в 2025 году экспорт продукции Белоруссии правительство республики. Об этом 2 декабря рассказал белорусский премьер-министр Роман Головченко во время представления программы правительства до 2025 года в парламенте страны, его слова приводит агентство БелТА.

«Цель — нарастить экспорт товаров в 2025 году до $50 млрд, прежде всего, за счет роста маржинальности продукта, профессиональной работы с конечным потребителем», — заявил он.

Также Головченко указал, что меры внешнеэкономической деятельности будут сосредоточены белорусским правительством в двух направлениях: улучшение качества экспорта и международное сотрудничество.

Кроме этого, глава белорусского правительства отметил, что две трети планируемого прирост нужно обеспечить счет роста экспорта товаров и в то же время «практически вдвое надо увеличить поставки высокотехнологичной продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря по итогам состоявшихся 30 ноября переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко председатель коллегии Евразийской экономической комиссии — бывший белорусский премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии не должна быть выше нынешнего уровня, в 2020 году он обходится белорусским покупателям по $127 за тысячу кубометров.