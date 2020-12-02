Ижевск, , 13:18 — REGNUM С января по октябрь 2020 года на автозаводе «ЛАДА Ижевск» выпущено 85 078 машин, а год назад на предприятии было собрано 110 577 автомобилей. Об этом сообщает агентство «Финмаркет».

Отмечается, что за отчётный период ижевский автозавод снизил объём производства на 23%.

На предприятии «ЛАДА Ижевск» на данный момент выпускаются: седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW, кроссовер Lada Vesta и Lada Vesta SW Cross.

Всего с начала 2020 года по октябрь включительно российские дилеры реализовали 84 317 машины семейства Lada Vesta, что на 8% меньше, чем год назад.

Стоит отметить, что Vesta занимает второе место в рейтинге самых продаваемых в России автомобилей (первое место занимает Lada Granta).

Напомним, в октябре на российском авторынке было продано 37 030 автомобилей Lada — на 22,5% больше, чем в октябре 2019 года.

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