Москва, , 13:09 — REGNUM Нефтяной рынок 2 декабря после обновления недельных минимумов ниже $47 по сорту Brent пытается вернуться на восходящую траекторию. Котировки растут на 0,85% до $47,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Покупателей поддерживают новости об усилении напряженности вблизи Мисраты, третьего по численности города в Ливии, которая начиная с ноября стала активно восстанавливать экспорт черного золота после многолетней гражданской войны.

Подробностей пока нет, но рынок уже успел переключиться на эту новость, ранее отыграв неожиданный рост запасов сырой нефти на 4,2 млн баррелей по данным Американского института нефти, в то время как аналитики ожидали их сокращения на 2,4 млн баррелей. Данные от минэнерго США будут представлены в 18:30 по мск. Здесь также ожидается снижение показателя на 2,3 млн баррелей

В целом ситуация выглядит по-прежнему неоднозначной из-за переноса с 1 на 3 декабря вердикта ОПЕК+ по квотам на добычу начиная с января 2021 года. В ОПЕК нет консенсуса из-за разногласий между Саудовской Аравией и ее ближайшим союзником ОАЭ, а также Россией.

В Эр-Рияде считают целесообразным в январе не повышать на 1,9 млн барр./сутки объем добычи с текущих уровней, как ранее предполагалось, как минимум три месяца, что противоречит позиции оппонентов. Консенсус-прогноз предполагает, что это произойдет в марте-апреле.

Сдерживают оптимизм и сохраняющиеся разногласия между республиканцами и демократами в возобновившихся переговорах по поводу принятия нового пакета стимулов.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает завышенным предложенный его объем в $908 млрд. Демократы предупреждают, что могут отступить от своих пожеланий и могут лоббировать увеличение этого размера.

Невзирая на неопределенность, рынок энергоносителей поддерживают обнадеживающие сигналы со стороны потребления. Отраслевые эксперты фиксируют растущий спрос азиатских стран на фоне быстрого восстановления местных экономик, что нивелирует влияние введенных карантинов в Европе.

Ранее в инвестбанке Julius Baer подсчитали, что глобальный спрос на нефть восстановился до 95% от значений, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса.

Сегодня рынок ждет данных по занятости в частном секторе от ADP в 16:15 по мск и новое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в 18:00 по мск.

Техническая картина пока не исключает продолжения коррекции котировок в район $46 по сорту Brent — предыдущий постковидный пик, установленный в сентябре. Для снижения шансов на этот сценарий цена должна закрепиться выше $48», — считает эксперт.

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