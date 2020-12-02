Воронеж, , 13:08 — REGNUM Незаконную свалку в Панино Воронежской области не могут рекультивировать — региональный оператор оценил работы в сумму, неподъёмную для городского поселения. В конфликте между администрацией и региональным оператором, технику которого не пускают на полигон, пришлось разбираться полиции.

Как сообщили «Вести-Воронеж», провести рекультивацию незаконной свалки в Панино, куда местные жители свозят отходы вот уже 30 лет, регионального оператора «Вега» обязал Росприроднадзор. Работы по рекультивации начали в октябре, на данный момент с полигона вывезли уже около 6 тыс. кубометров отходов из 30 тыс. Однако в настоящее время въезд на полигон техники заблокирован местными властями. Компания обратилась в полицию, однако там правонарушения не увидели. В администрации причиной решения назвали огромную сумму, в которую оценил работы оператор, — 20 млн рублей

«У нас годовой бюджет 25 млн. Как вы думаете, можем мы им это оплатить? Сейчас готовим документы на вступление в программу, по которой нам могут выделить средства на рекультивацию», — заявил «Вести-Воронеж» и. о. главы администрации Панинского городского поселения Андрей Ляшенко. Он подтвердил, что въезд на полигон действительно пришлось закрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 декабря, вопросы обращения с отходами в Воронежской области прокомментировал губернатор Александр Гусев. В числе основных задач он назвал внедрение в регионе системы раздельного сбора мусора.