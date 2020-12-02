Москва, , 13:07 — REGNUM В условиях распространения коронавируса объём торговли между Россией и Китаем немного снизился, но быстро восстановится. Об этом 2 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече глав правительств двух стран.

Он напомнил, что доля КНР во внешнеторговом обороте России составляет около 17%.

«К сожалению, в условиях распространения коронавируса показатели взаимной торговли несколько снизились. Уверен, с учётом темпов и динамики российско-китайского сотрудничества мы быстро вернём их на траекторию роста», — сказал Мишустин.

Российский премьер-министр отметил, что лидеры России и Китая поставили цель повысить объёмы взаимной торговли до 200 млрд долларов.