Москва, , 12:59 — REGNUM Совфед одобрил федеральный бюджет на 2021 год и на плановый период на 2022−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный финансовый документ страны подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава Минфина Антон Силуанов обратил внимание на новации бюджета: налоговые новации, адресную поддержку нуждающихся в государственной помощи.

«Полностью предусмотрено финансирование всех социальных расходов», — заверил Силуанов.

Он также заверил, что помощь регионам на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса также будет увеличена.

В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2023 году — 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году — 2,62 трлн рублей, в 2023 году — 2,79 трлн рублей.

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