Москва, , 12:58 — REGNUM В целом на мировых финансовых рынках сохраняется благоприятный новостной фон. Этому способствуют сохраняющиеся надежды инвесторов на прогресс в создании вакцины, а также уверенность в том, что печатные станки мировыми ЦБ еще не скоро остановятся. заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В частности, это стало очевидно из недавней речи главы ФРС США Джерома Пауэлла, в которой отмечалось, что экономика Штатов еще будет испытывать тяжелые времена, даже с учетом появления вакцины от COVID-19.

Также он отметил, что ФРС продолжит принимать меры по стимулированию экономики. В свою очередь, главным антидрайвером стабильности рубля в ближайшее время может стать нефть.

На этой неделе состоится встреча министерской группы ОПЕК+. От неё ожидают принятие более масштабных мер поддержки рынка нефти.

Соответственно, если члены ОПЕК+ продлят соглашение по сокращению добычи на три месяца, данное решение, может разочаровать рынки, потому что этого может быть недостаточно, учитывая тенденцию роста заражаемости коронавирусом в мире.

Очевидно, что падение цен на нефть тут же отразится на национальной валюте снижением.

Технически валютная пара доллар/рубль сегодня, 2 декабря, останется в диапазоне 76,59 — 75,30. Однако уже 3 декабря после решения ОПЕК+ ситуация может измениться», — считает эксперт.

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