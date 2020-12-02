Абакан, , 12:49 — REGNUM Сельхозпроизводители Хакасии собрали около 177 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, что больше прошлогодних показателей. Такие цифры озвучил по итогам уборочной кампании министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Труфанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По его словам, впервые в регионе опробована технология возделывания льна. В будущем собранные здесь семена льна отправят на переработку в Алтайский край.

Наращивают производство и животноводы. Как отмечается, выращенные ими крупный рогатый скот, овцы и лошади реализуются в Казахстане.

Читайте также: Томские аграрии собрали рекордный урожай зерновых