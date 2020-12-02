Москва, , 12:43 — REGNUM Власти Китая видят значительный потенциал во взаимной торговле с РФ. Об этом 2 декабря заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече глав правительств России и Китая.

Он отметил, что в период пандемии объём торговли между двумя странами сократился незначительно.

«Мы по-прежнему видим огромный потенциал торгового сотрудничества. Китай — крупнейшая развивающаяся страна, у нас огромный, растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай», — сказал премьер Госсовета КНР.

По его словам, Китай нацелен на синхронный рост двусторонней торговли и инвестиций.