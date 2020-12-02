Кинешма, Ивановская область, , 12:39 — REGNUM Реконструкция Волжского бульвара в Кинешме будет завершена раньше срока — до конца текущего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области 2 декабря.

В 2019 году Федеральное агентство по туризму поддержало заявку Ивановской области на создание условий для ускоренного развития вдоль берега Волги туристской инфраструктуры. Проведение работы было изначально рассчитано на два года. В 2020 году в рамках создания туристского кластера «Малые города Ивановской области» на проведение первого этапа благоустройства Волжского бульвара в Кинешме из федерального бюджета была выделена субсидия в 86,7 млн рублей. Второй этап работ по благоустройству планировался на 2021 год. На эти работы планировалось направить 78,1 млн рублей.

На данный момент подрядчик завершает уже второй этап работ по благоустройству, который планировался на 2021 год, а полностью завершить реконструкцию планируется к концу декабря.

Добавим также, что в связи с досрочным завершением работ Федеральное агентство по туризму приняло решение о перераспределении средств федерального бюджета с 2021 года на 2020 год.