Кишинёв, , 12:38 — REGNUM В Молдавии возглавляемая избранным президентом Майей Санду партия «Действие и солидарность» просит правительство отозвать проект налогово-бюджетной политики на 2021 год. Об этом 2 декабря заявил вице-председатель партии Игорь Гросу.

«Фракция партии «Действие и солидарность» просит правительство отозвать проект налогово-бюджетной политики и представить новый вариант, который будет отвечать нуждам людей», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что новый проект налогово-бюджетной политики должен помогать людям, а «не закапывать их в нищете».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Санду заявила, что правительство Молдавии, главой которого является Ион Кику, должно уйти в отставку. При этом она отметила, что перед своим уходом правительство должно закончить ряд дел, связанных с принятием государственного бюджета Молдавии, борьбой с пандемией и экономическим кризисом.

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