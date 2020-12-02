Киев, , 13:13 — REGNUM С начала текущего года 50 млрд кубометров природного газа прошло транзитом через территорию Украины из России. Об этом глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал 2 декабря в Facebook.

«Объём транзита с начала года достиг 50 млрд кубометров», — написал Макогон, ссылаясь на оперативные данные по состоянию на утро 2 декабря.

Он добавил, что прогнозируемый транзитный объём за весь год составляет 55,5−56 млрд кубометров. За десять месяцев года, как сообщалось ранее, через украинскую территорию прокачали 45 млрд кубометров газа — на 38,6% меньше, чем за тот же период в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года Москва и Киев договорились продлить транзит газа на период с 2020 по 2024 год.