Новочебоксарск, Чувашия, , 12:34 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» («ЧДСК») в суд подано заявление о привлечение к субсидиарной ответственности трёх контролирующих лиц должника. Указанная сумма ответственности превышает 305 млн рублей. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением вышел в суд индивидуальный предприниматель, который является одним из кредиторов компании. Ходатайство зарегистрировано 27 ноября, в адрес конкурсного управляющего поступило 30 ноября.

Заявитель просит суд привлечь солидарно к субсидиарной ответственности трёх человек «по обязательствам ООО «ЧДСК» за период со 2 декабря 2016 года по 14 июля 2017 года в размере 305 112 202 рубля 95 копеек». Дело пока не принято в производство.

Отметим, что ООО «Чебоксарский домостроительный комбинат» признано банкротом в феврале 2018 года, было открыто конкурсное производство, которое продлено до 6 февраля 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЧДСК» зарегистрировано в 2014 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, место «прописки» — Новочебоксарск. Заявленный основной вид деятельности — оптовая торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.