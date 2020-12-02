Москва, , 12:32 — REGNUM Цифровой рубль будет эмитироваться, не фиксируясь на банковских счетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил заместитель директора Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Так он прокомментировал слова заместителя руководителя Банка России Алексея Заботкина о том, что ЦБ РФ будет эмитировать цифровой рубль.

«Увеличится гибкость экономической политики, потому что сейчас эмиссия рублей для поддержания экономической активности осуществляется только через банковские счета, то есть контролируется Центральным банком, который, в свою очередь, ориентируется на ряд макроиндикаторов, но может не видеть каких-то нюансов на микроуровне, просто в силу объективных обстоятельств, — сказал Миронов. — А здесь валюта будет эмитироваться, не фиксируясь на банковских счетах, и этим цифровой рубль будет отличаться от обычных безналичных рублей, которые всё равно проходят через банки. И здесь ЦБ будет вынужден подстраиваться под эту ситуацию».

В этом, как полагает Миронов, есть плюсы, и РФ в итоге может получить более гибкую денежную политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Пухов заявил, что цифровой рубль нужен в большей степени крупным экономическим игрокам, инвесторам, нежели рядовому населению.

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