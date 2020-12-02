Токио, , 12:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche планирует построить в Токио испытательный центр Porsche Experience для испытаний спорткаров. Об этом сообщается на сайте «Центральная Служба Новостей».

Трасса для тестирования спорткаров, расположенная в центре Porsche Experience, очень точно повторяет повороты известных гоночных треков, в числе которых Нюрбургринг. Длина этого гоночного трека равна 2,1 км. Открытие центра запланировано на 2021 год.

Стоит отметить, что это не первый испытательный центр компании. Porsche уже имеет собственные трассы в разных странах мира. В Токио будет открыт девятый по счёту центр. В инфраструктуру этого объекта войдут: кольцевая трасса, спецзона для тестирования динамических характеристик автомобилей и трасса для внедорожников Porsche. Кроме того, в центре также будет рекреационная зона с рестораном.

Ранее инструктор Деннис Ретера установил на заднеприводном Porsche Taycan рекорд самого длинного дрифт-марафона, достигнутого на электромобиле. Пилоту удалось сделать 210 кругов по 200-метровому дрифтовому кругу на трассе Хоккенхаймринг за 55 минут. Средняя скорость авто составляла 46 км/ч.

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