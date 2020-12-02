Москва, , 12:29 — REGNUM Центральная кольцевая автомобильная дорога вокруг Москвы будет открыта до 1 июля 2021 года. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«В этом году 90% ЦКАДа будет закончено. Останется маленький участок на 25 километров», — заявил Хуснуллин.

По его словам, дорога «поедет до 1 июля следующего года». Всего же в 2020 году будет сдано более 200 километров дорог в составе ЦКАД.