Лондон, , 12:35 — REGNUM Иск против компании Apple подготовила организация защиты прав потребителей в Европе Euroconsumers. Она потребует компенсации в размере €180 млн за умышленное замедление работы смартфонов, сообщает 2 декабря газета Financial Times со ссылкой на правозащитную организацию.

Euroconsumers представляет интересы 1,5 млн домохозяйств. Она подаёт иски в суды Бельгии, Испании, Италии и Португалии. Претензии касаются моделей iPhone 6, iPhone 7 и iPhone SE, работу которых специально ухудшали, чтобы подтолкнуть владельцев к покупке новых устройств. Речь идёт о более чем 3 млн смартфонов, проданных в 2014 — 2020 годах.

Ранее подобные коллективные иски были поданы в США. Тогда Apple согласилась выплатить владельцам смартфонов до $500 млн.

Юристы отмечают, что судебные обращения могут нарастать по принципу «снежного кома». За одной европейской страной последуют другие. Так, ранее Apple оштрафовали надзорные органы Франции и Италии. Причиной стало введение потребителей в заблуждение, а также обновление программного обеспечения, вызывавшее сбои в работе устройств.

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